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Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri 3-4 Şubat 2024 tarihlerinde TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile TOBB'da gerçekleşen Oda ve Borsa Meclis Üyeleri bilgilendirme seminerine katıldı.

İki günlük Seminer programı kapsamında Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin kurumsal yapısı, karar alma süreçlerinde TOBB'un rolü, Türk dış politikasının bugünü ve geleceği, Türkiye ve Dünyada ekonomisindeki dönüşüm, protokol kurallar, İş dünyasında iletişim, TOBB'un iştirakleri konularında sunum ve eğitimler gerçekleşti.