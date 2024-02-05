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Yozgat Valiliği sosyal medya üzerinden emniyet kemerinin kullanılması konusunda vatandaşları uyardı.

Birçok çok konuda vatandaşlara uyarıda bulunan Yozgat Valiliği, emniyet kemeri kullanımında vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Araca bindiğinde ilk iş emniyet kemerini tak. Emniyet kemeri seni kaza esnasında koruyacak en etkili araçtır. Çocukların güvenliğini çocuk koltuğu ile sağla. emniyet kemeri takmak sadece iyi bir fikir değil, aynı zamanda kuraldır. Ailen için, kendin için yaşam için emniyet kemerini tak. Kemerini tak pişman olma” denildi.