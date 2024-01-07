Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “Şok Asayiş Uygulaması – 31” adı altında il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı uygulama yapıldı.
İl merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamaya 62 ekip 172 personel katıldı.
Şok Asayiş Uygulaması – 31 uygulamasında, bin 816 şahıs, 515 araç sorgulanırken, 20 araç sürücüsüne 68 bin 986 lira ceza işlem uygulandı.
5 şahsa bakaya tutanağı tanzim edilerek, 5 araç trafikten men edildi. 80 umuma açık işyeri denetlenerek, 12 metruk bina, 37 park bahçe ve 31 okul ve çevresi kontrol edildi.Kaynak: Alpaslan Demir