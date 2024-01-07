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Kış mevsimi, artan enfeksiyonlar ve beraberinde getirdiği hastalıklar nedeniyle vatandaşları tedbir almaya yönlendiriyor. Özellikle soğuk algınlığı gibi hastalıklarda, bilinçsizce ilaç kullanımı hastaları yeni risklere sokabiliyor. Sağlık uzmanları, gereksiz antibiyotik kullanımının önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar, hastalıklara karşı ilk aşamada temel hijyen kurallarına uymanın önemine dikkat çekiyor. Aşı yaptırma ve hijyenik bir yaşam tarzı benimseme, hastalıkların önlenmesinde etkili olabilir. Ancak, hastalık belirtileri görüldüğünde, uzman bir doktorun net bir tanı koymasının ardından ilaç kullanılması gerektiği önemle vurgulanıyor.

Haplara başvurmadan önce alınacak net bir tanının önemi üzerinde duran uzmanlar, bakteriyel enfeksiyonlara karşı her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor. Antibiyotik kullanımında bilinçsizce hareket etmenin, bakterilere direnç kazandırabileceğini belirten uzmanlar, insanları bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyor.

Uzmanlar, antibiyotiklerin sadece bakterilere karşı etkili olduğunu hatırlatarak, bu ilaçların ateş düşürmek veya virüs kaynaklı enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla kullanılmasının yanlış olduğunu belirtiyor. Bilinçsiz antibiyotik kullanımının, bakterilere karşı direnç geliştirmesine neden olabileceği uyarısında bulunuyorlar.

Sağlık uzmanları, antimikrobiyallerin doğru zamanda ve doğru şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini ifade ediyorlar. Antibiyotiklerin, hekim reçetesi olmadan alınmaması gerektiği ve eş-dost tavsiyelerine güvenilmemesi gerektiği önemle vurgulanıyor.

Antibiyotik direncinin artmasıyla birlikte, el hijyeni, uygun aşıları yaptırmak ve hijyen kurallarına uymak gibi önlemlerin alınmasının antibiyotik kullanımını azaltabileceğini belirten uzmanlar, bu konuda toplumun bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çekiyorlar.

PEKİ, ANTİBİYOTİK NEDİR? NE İŞE YARAR?

Antibiyotikler, bakteriyel iltihap hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları hekimleri tarafından belirlenen etki mekanizmalarına göre sınıflandırılırlar. Antibiyotikler, bakterilere karşı etkili olup, hücre çeperlerini zayıflatarak bakterilerle mücadele ederler. Bu ilaçların bilinçli kullanılmaması durumunda, bakterilerin direnç kazanabileceği unutulmamalıdır.