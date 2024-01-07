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Son zamanlarda altın piyasasında meydana gelen önemli değişiklikler, kıymetli maden sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Özellikle 2023'teki altın piyasasındaki hareketlilik, gram altının yıl içinde %80’lik bir artışla 2000 TL’ye yükselmesine neden oldu. Bu büyük sıçrama, kuyumcuların da stratejilerini gözden geçirmelerine sebep oldu.

2023’teki piyasa dinamiklerinin etkisiyle kuyumcular, artık sıkça tercih edilmeyen altınları geri almama kararı aldı. Özellikle yatırımcılar arasında popüler olmayan altınlar, kuyumcular tarafından geri alınmıyor. Bu durum, altın piyasasında önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

2024’ün ilk haftalarında altın fiyatları zirvedeki performansını sürdürüyor. Gram altının 2000 TL’ye yükselmiş olması, uzun vadeli yatırım yapanlar için önemli bir kazanç kapısı olarak öne çıkıyor.

Kuyumcuların tercih etmedikleri altınları geri almama kararı, altın sahiplerini etkiliyor. Bu durumdan etkilenmek istemeyen altın yatırımcıları, ellerindeki altınları dikkatlice seçmeye ve değerlendirmeye teşvik ediyor.

Kuyumcular, tercih etmedikleri altınları geri almama kararını, üzerinde barkot ya da seri numarası olmayan altınların dolandırıcılık olaylarına yol açtığı gerekçesiyle açıklıyor. Bu nedenle, altın alım-satımında güvenliği artırmak için bu tür detaylara dikkat etmek önem taşıyor.