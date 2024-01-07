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Ülkemizde araç sahiplerinin zorunlu olarak yaptırmak zorunda oldukları trafik sigortası yeni dönem ücretleri merak konusu oldu. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından açıklanan güncel tarifelere göre, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren fiyatlar, araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. İşte, yaşanan değişiklikler ve bazı büyük şehirlerdeki trafik sigortası fiyatları...

Trafik sigortası, araç sahiplerinin kendi araçlarından kaynaklanan kazalarda ortaya çıkabilecek maddi ve bedeni zararları karşılamak için zorunlu bir sigortadır. Bu kapsamda, her yıl güncellenen sigorta ücretleri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından belirlenir.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da zorunlu trafik sigortası ücretleri en az 3 bin 706 TL olarak belirlendi. Ankara'da bu miktar 3 bin 601 TL iken, İzmir'de ise 3 bin 496 TL olarak açıklandı. Öte yandan, en yüksek sigorta ücreti ise İstanbul'da 22 bin 236 TL olarak kaydedildi. Ankara'da 21 bin 607 TL, İzmir'de ise 20 bin 978 TL olarak belirlenen en yüksek sigorta ücretleri dikkat çekiyor.

Trafikte güvenliği sağlamak adına zorunlu olan trafik sigortası, araç sahiplerinin yasal bir yükümlülüğüdür. Trafikte sigortasız araç bulundurmanın yasak olduğu hatırlatılarak, denetimlerde sigortasız araç kullananlara ciddi cezalar verilmektedir.