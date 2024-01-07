Tahmini Okuma Süresi: dakika

2024 yılı, Türkiye genelinde tapu ve emlak vergisi konularında önemli değişikliklere sahne olacak. Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yaptığı açıklamada, 2022'de 3 milyon 434 bin olan gayrimenkul satışlarının 2023'te yüzde 14 azalarak 2 milyon 949 bine gerilediğini belirtti. Aynı dönemde tapu harcı gelirinin hedefin üzerine çıkarak 60 milyar 59 milyon seviyesine ulaştığını ifade etti.

Masrafların artacağı bir döneme girilirken, Özelmacıklı, 2023 için belirlenen yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olduğunu vurguladı. Bu durumun, tapu harcı ve emlak vergisi masraflarına yansıyacağını söyleyen Özelmacıklı, İstanbul'da gerçekleşen bir satış işleminden alınan döner sermaye ücretinin 1297,5 TL'den 2 bin 55 TL'ye çıktığını belirtti. 2024 yılında tapu masraflarının artması bekleniyor.

Emlak vergilerinde de önemli bir artış öngörülen Özelmacıklı, 2024 yılında bu vergilerin yüzde 29,23 oranında artırılacağını belirtti. Bu iki değişiklik nedeniyle tapu işlemlerinin daha masraflı hale geleceğini ifade etti. Döner sermaye bedellerinin illere ve yöresel katsayılara göre değişiklik gösterdiğini aktaran Özelmacıklı, bazı işletmelerde 2 kat, bazılarında ise 4 kat alınan ücretlere dikkat çekti.

Özelmacıklı, 2023 yılında döner sermaye hizmet bedelinin tahsil edilip, işlemlerle ilgili olarak 31 Ocak 2024 tarihine kadar başvuru yapılması halinde hizmet bedeli farkı tahsil edilmeden işlemlerin sonuçlandırılacağını belirtti.