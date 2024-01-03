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Son günlerde soğuk hava dalgasının hakim olduğu Yozgat’ta etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan sis sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı. Yozgat’ı Ankara, Çorum, Sivas ve Kayseri’ye bağlayan yollarda yoğun sis nedeni ile zaman zaman sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü.

Kent genelinde özellikle sabah saatlerinde soğuk ve sisli hava dalgasının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.