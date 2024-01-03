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Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan rehber öğretmenleri tarafından velilere yönelik ‘Mutlu Aile Başarılı Çocuk’ projesi kapsamında “Kadına Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi” konusunda seminer verdi.

Rehberlik öğretmenleri Bayındırhüyük İlkokulu ile İmam Hatip Ortaokulu, Özükavak Şehit Özgür Gencer İlkokulu ve Özükavak Vali Fuat Uğur İmam Hatip Ortaokulu’nda proje kapsamında yapılan eğitimlerde velilerle bir araya geldi.

Proje eğitimleri hakkında açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, “Rehberlik öğretmenlerimiz tarafından düzenlenen eğitimler, ebeveynlere çocuklarının evde öğrenim ve gelişimlerini desteklemek için ihtiyaç duydukları araç ve bilgileri sağlamak üzere tasarlanmış eğitim programları veya atölye çalışmalarıdır. Bu eğitimler, öğretmenler ve okul personeli ile etkili iletişim, çocuklara ev ödevlerinde ve akademik zorluklarda yardımcı olma stratejileri ve sağlıklı sosyal ve duygusal gelişimi teşvik etmenin yolları gibi çeşitli konuları kapsamakta. Eğitimler, ebeveynlere bu kaynakları ve desteği sağlayarak, çocukların okulda ve sonrasında başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları rehberlik ve desteği almalarına yardımcı olmaktadır. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitimlerimizle tüm velilerimize ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.