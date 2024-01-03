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Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, vatandaşlarla bir araya gelerek ilçede yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Vatandaşların talebini dinleyen Belediye Başkanı Coşar, vatandaşların isteklerini dinleyerek ilçede yapılacak olan yol, kaldırım ve diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi. İlçede belediye ekipleri tarafından devam eden çalışmaları da yerinde inceleyen Başkan Coşar, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Coşar, “İlçemizin marka bir ilçe olması adına gönül birliği yaptığımız hemşehrilerimizle sürekli iç içeyiz. Biz ilçemizi yeniden inşa ederken, asla vatandaşlarımızdan kopmayacağımızın da sözünü vermiştik. Göreve gelmemizin akabinde ise çalmadık kapı bırakmadık. Sürekli vatandaşlarımızın evlerinde, düğünlerinde, özel, mutlu ve hüzünlü günlerinde yanlarında olduk. Bu sayede gönüllere köprüler kurduk. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.