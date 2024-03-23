Yerel seçimler için sandık başına gidecek olan vatandaşlar, bu kez 4 farklı oy kullanacaklar. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), pusulaların renklerini tanıttı. İşte hangi renk pusulaya hangi oy verilecek detayları...

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde milyonlarca vatandaş sandık başına gidecek.

Oy kullanacak olanlar kimlikleriyle birlikte oy sandıklarına yönelecekler.

Sandıkta vatandaşlara toplamda 4 farklı pusula teslim edilecek.

Seçimlerde, 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanının yanı sıra 50 bin 336 muhtar belirlenecek. Ayrıca il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

YSK, pusulaların renklerini ve anlamlarını belirledi. İşte detaylar...

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz" renkte olacak.

İl genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu" renkte olacak.

Belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi" renkte olacak.

Belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkte olacak.