Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat’ta Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı.

Düzenlenen Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Olağan Kongresi’nde başkanlığa Gazi Kızıl seçildi.

Tek liste ile gidilen olağan kongrede, katılım sağlayan üyelerin oylarını alan Gazi Kızıl, Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.

Seçim sonrası göreve seçilen Gazi Kızıl yaptığı açıklamada, “Yapılan merkez ilçe kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bizi bu göreve layık gören Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici ve Yozgat teşkilatımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizlere düşen bu saatten sonra partimizi ve davamızı en iyi şekilde temsil etmek ve bu yolda durmadan yorulmadan faaliyetler göstermektir. Amacımız siz değerli dava arkadaşlarım ile birlikte bu görevi layıkıyla yapıp, Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın bize bırakmış olduğu bu güzel ve bir o kadar da değerli emanete hep birlikte sahip çıkmaktır. Bize düşen bu davada ve yolda durmadan ve yılmadan mücadele etmektir. Bu vesile ile yapılan kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.