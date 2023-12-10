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SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Etkili e-Posta Kullanımı Eğitimi ile gençleri iş hayatına hazırlıyoruz” dedi.

Düzenlenen eğitimde e-postanın önemi, e-posta ile iletişimde en sık yapılan hatalar, resmi yazışmalarda yazılı iletişim kuralları, iş arama sürecinde başarılı bir etkili e-posta yazım teknikleri, formal ve informal yazım şekilleri, e-posta bileşenleri konuları ele alındı.

Eğitimle alakalı bir açıklama yapan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “İçinde bulunduğumuz çağda teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte iletişim yollarında çeşitlilik artmıştır. Günümüzde en hızlı iletişim araçlarından biri e-postalardır. E-posta, yazı, doküman, resim, ses veya video gibi pek çok farklı materyalin gönderilmesini sağlayan bir sistemdir. E-posta, günümüzde, başta kurumsal iletişim olmak üzere pek çok alanda tercih edilen etkili bir iletişim yoludur. Tüm iletişim yöntemlerinde olduğu gibi e-posta aracılığıyla gerçekleştirilen iletişim yönteminde de temel ilkelere uygun hareket etmemek, iletişim sürecinde çeşitli engeller doğurabilmektedir. Gençler, iş ve eğitim hayatları boyunca e-postayı çeşitli amaçlarla kullanmaktadırlar.

Resmi ve günlük yazışmalar, iş arama sürecinde özgeçmiş gönderme, bilgi alma/verme, ödev teslimi ve veri paylaşımı gençlerin e-posta kullanmadaki temel amaçları arasında sayılabilir. Gençler, bu amaçlar doğrultusunda e-posta gönderirken e-posta bileşenlerini de dikkate alarak belli başlı yazım kurallarına dikkat etmelidirler. Etkili e-Posta Kullanımı Eğitimi ile etkili e-posta ve resmi yazışmalarda yazılı iletişim kurallarında dikkat etmesi gereken noktaları öğretmeyi ve iş arama sürecinde başarılı bir e-posta yazmayı amaçlamıştır” ifadelerini kullandı.