Yozgat Valiliği, bugün gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024 - MSÜ) katılacak adaylar için sessiz olunması gerektiği söylenerek açıklama yapıldı.

Seçimler nedeniyle, seçim çalışması yapan aday tanıtım araçlarının da sınav süresi boyunca daha duyarlı olmalarını vurgulayan Yozgat Valiliği, MSÜ katılacak adaylar için Merkez İlçe Müdürlüğü’nün açık olacağını aktardı.

“DİKKAT SINAV VAR”

Bugün yapılacak sınav için sessiz olmanın önemine vurgu yaparak uyarıda bulunan Valilikçe, “3 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılacak olan tüm adaylarımıza üstün başarılar diliyoruz. Sınav süresince çocuklarımızın konsantrasyonunun bozulmaması için lütfen gürültü yapmayalım. Ayrıca, demokrasimizin bir gereği olan seçimler nedeniyle, seçim çalışması yapan aday tanıtım araçlarımızın da sınav süresi boyunca daha duyarlı olmalarını önemle rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

10’A KADAR AÇIK!

MSÜ katılacak adaylar için Merkez İlçe Müdürlüğü’nün açık olacağını bildiren Valilik tarafından, “3 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024 - MSÜ) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını kaybeden ve yeniden çıkarttırmak isteyen adaylar için ‘Sınava Giriş Belgesi’ ile 1 adet biyometrik fotoğrafını yananda getirenlere ‘Geçici Kimlik Belgesi’ verilebilmesi için 3 Mart 2024 Pazar günü 07.00 - 10.00 saatleri arası ilimiz Merkez İlçe Müdürlüğü açık bulundurulacaktır. Sınava girecek adaylarımıza duyurulur” denildi.