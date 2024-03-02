Sarıkaya ilçesinde lösemi hastası Göktuğ Bozyakız, okula devam edemediği için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Namık kemal İlköğretim Okulunca evde eğitim veriliyor.

İlçede ikamet eden Bozyakız ailesinin üç çocuğundan ortancası olan Göktuğ Bozyakız, yaklaşık 3 yıldır lösemi hastalığı ile mücadele ediyor.

Yaklaşık 3 yıl önce lösemi teşhisi konulan 6’ncı sınıf öğrencisi Göktuğ Bozyakız, enfeksiyon riskinden dolayı okula gidemediği için Namık kemal İlköğretim Okulu öğretmenleri evde eğitim veriyor.

Hastalığından dolayı okula da gidemeyen Bozyakız, devletin evde eğitim hizmetinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Anne Zeynep Bozyakız çocuğunun 3 yıldır lösemi hastası olduğunu ve enfeksiyon riskinden dolayı okula gidemediğini söyledi.

Oğlunun okula gidemediğini ve bundan dolayı evde eğitim almak zorunda kaldığını aktaran Anne Bozyakız, şöyle konuştu: "Oğlum Göktuğ, yaşıtları gibi 6’ncı sınıfa gitmesi gerekirken hastalığından dolayı okula gidemiyor. Eğitimine evde devam ediyor. Namık Kemal İlköğretim Okulunda 6 branş öğretmeni eve gelip ders veriyor. 3 senedir oğlumun tedavisiyle uğraşıyoruz. İnşallah her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Evde oğluma eğitim veren okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ederim.”

“EN BÜYÜK ŞANSIMIZ”

Anne Zeynep Bozyakız, “Söyleyecek çok şey var ama sığdıramam kelimeler yetersiz kalır. Böylesine güzel kalpli insanlara rastlamak bizim en büyük şansımız başta müdürümüz olmak üzere bütün öğretmenlerimiz bir abla, bir anne şefkatiyle yaklaştılar Göktuğ’uma. Müdürümüz ve öğretmenlerimiz sayesinde daha da güçlendi moral buldu. Okulundan, derslerinden, arkadaşlarından kopmadı oğlum. Öğretmenlerimiz her türlü yanımızda oldular. Lösemi değil Göktuğ güçlü Göktuğ kazanacak ve yeniden sınıfın da olacak Allah’ın izniyle” şeklinde konuştu.

“LÖSEMİYİ BİRLİKTE YENECEĞİZ”

Öğretmenliğin karşılığı ücretle ölçülemeyecek bir meslek olduğunun altını çizen Namık Kemal İlköğretim Okul Müdürü Abdullah Alkan, “Öğretmen ise hakkı ödenmez kişiye denir” dedi.

Göktuğ için öğretmenlerin evde eğitim verdiğini belirten Müdür Alkan, “Lösemi tedavisi görmekte olan ve 'lösemiyi yenecek' öğrencimiz Göktuğ'a öğretmenlerimiz evde eğitim vermeye devam ediyor. Öğretmenlerimiz altı farklı branşta öğrencimizin evine konuk olarak iki senedir öğrencimizin derslerinden geri kalmaması adına evde eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Öğretmenlerimizin üstün gayretleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyor, Göktuğ'umuzun bir an önce okul sıralarımıza dönmesini heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.