Milyonlarca vatandaşa kötü haber geldi. 11 gün sonra faturalarda yeni dönem resmen başlıyor. Türkiye’nin tamamında faturalara artık ekstra o para da eklenecek.

Türkiye genelinde geçim sıkıntısı çeken milyonlarca vatandaşa kötü haber geldi. Seçimlerin ardından, iğneden ipliğe birçok ürüne peş peşe zamlar gelirken, faturalarda da yeni bir dönem resmen başlıyor. 1 Mayıs tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme kapsamında, Türkiye'nin tamamında tüm aboneleri kapsayan faturalara ekstra bir miktar eklenecek.

Artan enflasyon ve ardı ardına gelen zamların son hedefi doğalgaz faturaları oldu. Her ne kadar tarife ücretine zam gelmeyecek olsa da, 1 Mayıs itibarıyla bütün konutlardaki doğalgaz faturalarında ekstra 150 TL artış olacak.

Hükümet, 31 Mart yerel seçimlerine kadar zamları ertelemiş olsa da, aylardır beklenen zamlar üst üste vatandaşın cebine yansımaya başladı.

İlk olarak HGS alt limit ücretlerinin zamlanmasının ardından tüm sigara markalarına da zam yapıldı. Son olarak ise doğalgaz faturalarına yeni bir artış geldi.

Her ne kadar nisan ayı içerisinde doğalgaz tarifelerinde yurt genelinde bir fiyat artışı yaşanmayacağı söylense de, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen uygulamanın son bulacak olması nedeniyle Türkiye'deki tüm evlerin doğalgaz faturaları 150 lira birden artacak.

Geçtiğimiz yıl Karadeniz Doğalgazı'nın şebekeye bağlanması gerekçe gösterilerek Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan ayda 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması, 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla sona erecek. Bu durum, hanelerin mayıs ayı itibarıyla faturalarına 150 TL ekstradan ekleme yapılacağı anlamına geliyor.

Yeni döneme geçilmesiyle birlikte vatandaşlar faturalarını yüzde 25 zamlı ödeyecekler. Yaz aylarında az kullanılsa da, sonbahar ve kış aylarında yüksek bedellere ulaşan doğalgaz faturaları, Türkiye genelinde ortalama aylık 600 lira olarak şekilleniyor.

11 günün sonunda yeni döneme geçilmesiyle birlikte vatandaşlar faturalarını yüzde 25 zamlı ödemiş olacak. Yaz aylarında çok fazla kullanılmasa da, sonbahar ve kış aylarında yüksek bedellere ulaşan doğalgaz faturaları, Türkiye genelinde ortalama aylık 600 lira olarak şekilleniyor.