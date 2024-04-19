SGK, enflasyon karşısında geçim sıkıntısı çeken emekli vatandaşlar için yeni önlemler aldı. Türkiye genelinde geçerli olacak bu yeni kararla birlikte tüm emeklilere 6 ay boyunca ücretsiz kaplıca hizmeti sunulacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), enflasyon karşısında mevcut maaşlarıyla geçinmekte zorlanan emekli vatandaşlar için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan sağlık uygulamalarının süresi ve kapsamı genişletilecek.

Seçim öncesi beklediği zamdan mahrum kalan emekliler, 10 bin lira seviyesindeki maaşlarıyla yaşam mücadelesi veriyor. EYT'lilerin de dahil edilmesiyle Türkiye'deki emekli sayısı 16 milyonu aşarken, emeklilere ayrılan pay her yıl azalıyor.

Mevcut maaşlarla toplumsal yaşama katılamayan ve sosyal faaliyetlere dahil olamayan emeklilerin çoğu, sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamıyor.

Bu duruma gelen tepkiler üzerine SGK, geçtiğimiz yılın sonlarında uygulamalarda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Özellikle emekli vatandaşların fiziksel sağlığına yönelik planlarda süre uzatılacak ve sağlık hizmetlerinin kapsamı genişletilecek.

TÜM TÜRKİYE'DEKİ EMEKLİLERE ÜCRETSİZ KAPLICA HİZMETİ

Özellikle pahalı fizik tedavi taleplerine alternatif olarak geçtiğimiz yıl alınan bir kararla kaplıca tedavileri Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınmıştı. Bu değişiklikle SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı fark etmeksizin tüm emekli vatandaşlar, Türkiye'nin 81 ilindeki kaplıca hizmetinden ücretsiz faydalanabilecekler.

Uygulamanın deneme aşaması sona erdi ve bayram sonrası alınacak bir kararla ücretsiz kaplıca hizmeti kalıcı hale getirilecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLANLAR

Kaplıca tesislerinde yoğunluk yaşanmaması için, SGK yetkilileri uygulamayı belirli şartlara bağladı. Ücretsiz hizmetten yararlanabilmek için herhangi bir sağlık kurumundan en az bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından sağlık raporu almak yeterli olacak.

Bu hizmet, yaşlı emeklilerin refakatçilerini de kapsayacak şekilde sunulacak.

6 AYLIK SÜRE İLE SINIRLI

Sağlık raporu alarak başvuran emekliler, uygun bulunmaları halinde 6 ay boyunca ücretsiz kaplıca hizmetinden yararlanabilecekler. 6 ayın sonunda tedavinin devam edip etmediği raporla belirlenecek.