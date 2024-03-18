Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için aylık 2 bin 835 TL tutarında bir sosyal destek paketi sunuyor. Bu destekle, maddi yardım sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve geliri olmayan vatandaşlar için maddi yardımı sürdürüyor. Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik hazırlanan özel bir destek paketi kapsamında, aylık 2 bin 835 TL ve yıllık toplamda 23 bin TL ödeme yapılmaktadır.

Bu destekten yararlanmak isteyenlerin başvuru şartları ve işlemleri hakkında detaylı bilgi alabilecekleri resmi bilgiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca, Bakanlık tarafından yapılan resmi duyurular aracılığıyla 'Engelli - Yaşlı' yardım programının detayları da paylaşılmıştır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sosyal güvenlik destekleri, özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için büyük önem taşımaktadır. Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan ve sosyal güvencesi olmayan yaşlı vatandaşlara, devlet tarafından düzenli olarak maddi destek sağlanmaktadır.

Bu destekten yararlanmak isteyenler, T.C. Kimlik Kartları ile birlikte ikamet ettikleri ilçenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na veya Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvurarak gerekli bilgileri alabilirler ve başvuru formunu doldurabilirler. Başvuruları kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlara aylık 2 bin 835 TL, yıllık toplamda ise 23 bin TL yaşlılık aylığı ödenmektedir.