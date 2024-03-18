Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), KPSS şartı olmaksızın ve en az lise mezunu adaylara yönelik 1650 büro memuru pozisyonu için iş ilanı yayınladı.

Başvurular, 18 yaşını doldurmuş ve en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından kabul edilecek. Bu alımlar özel şirketler ve kurumlar için gerçekleştirilecek.

HANGİ ALANLARDA BÜRO PERSONELİ ALINACAK?

Büro İşçisi

Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı

Büro Memuru (Dış Ticaret)

Büro Memuru (Genel)

Büro Memuru (Noter Katibi)

Büro Memuru (İdari İşler)

Büro Yönetimi Elemanı

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR tarafından kabul edilen büro personeli ilanına başvuru yapacak adayların bu şartları sağlaması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,

Sağlık probleminin olmaması,

En az lise mezunu olmak, (önlisans ve lisans mezunları için ilanlar da yer almaktadır)

Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi, analitik düşünebilen, analiz ve raporlama yapabilen, iletişim becerisi yüksek, araştırmacı ve yenilikleri takip eden, insan ilişkileri kuvvetli, sonuç odaklı

İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,

Office programlarına hakim olmak,

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR'un büro memuru alımı ilanlarına başvuru yapmak için öncelikle İŞKUR'un üye profiline e-Devlet üzerinden online olarak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Bu kayıt işlemiyle birlikte İŞKUR'un sağladığı hizmetlerden faydalanabilir ve iş başvurularınızı online olarak gerçekleştirebilirsiniz.