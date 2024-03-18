Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, bu borçlara af geleceğini açıklayarak milyonlarca vatandaşı sevindirdi. Detaylar haberimizde:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Özgür Erdursun'un yaptığı açıklamaya göre, vergi borçlarıyla ilgili yeni bir yapılandırma yasası çıkarılacak.

Erdursun'un ifadelerine göre, bu düzenleme sayesinde vatandaşlar, borçlarının bir kısmının silineceği ve gecikme faizlerinin affedileceği bir fırsatla karşı karşıya kalacaklar. Bu haber, milyonlarca vatandaş tarafından sevinçle karşılandı.

Vergi düzenlemelerindeki olası değişikliklerin vergi mükellefleri üzerinde önemli etkileri olacağı vurgulanırken, düzenli vergi ödemesi yapmakta zorlananların borçlarının hızla büyüdüğüne dikkat çekildi. Ayrıca, vergi borçlarının artmasıyla birlikte banka hesaplarının bloke edilmesi ve e-haciz işlemlerinin arttığına da dikkat çekildi.

Erdursun'un uyarıları arasında, işyeri kapanışlarının artması ve yeni işletme açma oranlarının düşmesi gibi endişe verici durumlar da yer alıyor. Bu bağlamda, vergi düzenlemelerinde olası değişikliklerin yakından takip edilmesi ve mali durumların düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Erdursun, yapılandırma yasasının tekrar gündeme geleceğini belirtirken, vergideki gecikme faiz oranlarının aylık %3,5'e kadar yükseldiğine dikkat çekti. Vergisini düzenli ödeyemeyenlerin borçlarının hızla büyüdüğünü ve bu durumun banka hesaplarının bloke edilmesi ve e-haciz işlemlerinin artmasıyla sonuçlandığını ifade etti.

Geçmiş yıllara göre işyeri kapanışlarının arttığına ve yeni işletme açma oranlarının düştüğüne dikkat çeken Erdursun, ticaret yapmanın ve işletmeyi sürdürmenin giderek zorlaştığını belirtti. Bu nedenle, mali konularda dikkatli olmanın önemli olduğunu vurgulayarak, yakın gelecekte vergi düzenlemelerinde değişiklik olabileceğini ve bu değişiklikleri takip etmenin önemli olduğunu dile getirdi.