Ramazan Bayramı öncesinde bazı emeklilerin bayram ikramiyesi alamayacağı ortaya çıktı.

Geçen ay milyonlarca emekliye yapılan yüzde 49,25'lik maaş zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi. Emeklilerin zam farkları 7 Şubat'ta hesaplarına aktarıldı.

Bu zam haberinin ardından milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerini beklemeye başladı.

Geçen yıl 2 bin TL olan bayram ikramiyesi, yüzde 50 zamla 3 bin TL'ye çıkarıldı. Ancak bazı emeklilerin bu ikramiyeden yararlanamayacağı öğrenildi.

Bayram ikramiye ödemeleri için tarihler de belli oldu. İlk ikramiye, Ramazan Bayramı öncesinde 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. İkinci ikramiye ise Kurban Bayramı öncesinde 10-15 Haziran tarihleri arasında ödenecek.

Emeklilerin bayram ikramiyesinden yararlanabilmesi için belirli detaylara dikkat etmeleri gerekiyor. Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilmek için 1 Nisan'dan itibaren maaş almaya hak kazanmış veya kazanacak tüm emekliler hak sahibi olacak.

EYT'liler ve diğer sigortalılar 31 Mart'a kadar emeklilik başvurusu yapmış olsalar dahi Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecekler.

Aynı şekilde, Kurban Bayramı ödemeleri için de 31 Mart'a kadar başvurmuş EYT'liler ve sigortalılar, işlemleri bitmemiş olsa bile ikramiyelerinden yararlanabilecekler.

Ancak Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar başvuranlar sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecekler.

31 Mart'tan sonra başvuran emekliler sadece bir bayram ikramiyesi alacaklar. Tüm emekliler, bayram ikramiyesinden zamlı olarak faydalanabilecekler.