Dolar ve euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 18 Mart 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.2938 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.2899 liradan, satış fiyatı ise 32.2978 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.28'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.2146 TL'den yapan euro şu anda 35.2031 TL alış ve 35.2262 TL satış fiyatına sahip.