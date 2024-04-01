Yozgat merkezde kesin olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde yüzü açıldı. Açılan sandıklardan çıkan sonuç ise Kazım Arslan oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan olarak belirlendi. 17 bin 141 oy alan Kazım Arslan Yozgat’ın yeni belediye başkanı olarak seçildi.

Yozgat merkezde kesin olmayan sonuçlara göre durum şu şekilde;

Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, 17 bin 141 oyla yüzde 36.33,

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, 14 bin 049 oy ile yüzde 29.78

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, 12 bin 651 oyla yüzde 26.81

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Özkan Şengül, bin 7 oyla yüzde 2.13

İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, 803 oyla yüzde 1.70