Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini genel merkezde değerlendirdi. Erbakan, açılan sandıklara göre Yeniden Refah Partisi’nin Türkiye genelinde yüzde 6’ya ulaşarak Türkiye’nin 3’üncü partisi olduğu kaydetti. Erbakan, şu ana kadar elde edilen verilere göre partisinin belediye meclis üyeliğinde ise ülke genelinde yüzde 8.7 oy oranına ulaştığını dile getirdi.

“PARTİMİZ 31 MART SEÇİMLERİNİN TARTIŞMASIZ GALİBİ VE YILDIZI KONUMUNDADIR”

Fatih Erbakan, şu ana kadar açılan sandıklardan gelen verilere göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ve Yozgat Belediyesini Yeniden Refah Partisi’nin kazandığını açıklayarak, “Bu iki il belediyesine ilaveten 43 ilçe ve 24 belde belediyesini de kazanmıştır. Toplamda 69 belediyi Yeniden Refah Partimiz kazanmış bulunuyor. Bu sonuçlar milletimizin tercihini milli görüşten ve Yeniden Refah'tan yana kullandığını açık bir şekilde göstermiştir. Bu sonuçlar milli görüşün yeniden şahlanışıdır ve Yeniden Refah'ın iktidar yürüyüşünün ayak sesleridir” dedi.

“MİLLETİMİZ İKTİDAR PARTİSİNE AÇIK BİR ŞEKİLDE SARI KART GÖSTERMİŞTİR”

Seçimle ilgili değerlendirmede bulunan Erbakan şu ifadeleri kullandı: “Bu seçimin diğer önemli bir sonucu da milletimizin iktidar partisine açık bir şekilde sarı kart göstermesi olmuştur. İktidar partisi 2019 yerel seçimlerine göre yüzde 8 oy kaybetmiş neredeyse 200 belediye başkanlığını kaybetmiş ve 574 belediye başkanlığından bugün 381 belediye başkanlığına düşmüştür. Bu sonucun oluşmasında seçim sürecinde de sürekli ifade ettiğimiz gibi iktidarın yıllardır inatla uyguladığı borç, faiz, zam, vergi ekonomisi ve bunun sonucunda oluşan yoksulluk ve ekonomik kriz rol oynamıştır. Yine bu sonucun oluşmasında İsrail ile siyonist katillerle ticareti devam ettirme ayıbı ve utancı çok büyük bir rol oynamıştır. Terör örgütlerine kucağını açan İslam ve Kur'an düşmanı İsveç'in göz göre göre NATO üyeliğine onay verilmesi bu oluşmasında rol oynamıştır. Ve yine seçim sürecinde de ısrarla ifade ettiğimiz gibi yıllardır uygulanan rantçı belediyecilik anlayışı iktidarın kaybetmesinde büyük rol oynamıştır.”