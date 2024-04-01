Dolar ve euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 01 Nisan 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.4192 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.4159 liradan, satış fiyatı ise 32.4226 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.08'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.0093 TL'den yapan euro şu anda 34.9972 TL alış ve 35.0216 TL satış fiyatına sahip.