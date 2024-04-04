Yozgat İl Müftülüğüne bağlı Bölge Yatılı 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik Ramazan şenliği ve bayram şenliği düzenlendi. Şenlikte öğrencilere ikramlar hediyeler verildi. Nasrettin hoca, Hacıvat Karagöz şenlik gösterileri yapıldı.

Müftü Ali Gülden Bölge Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerin bayramlarını tebrik etti. Gülden her bir öğrenci ile ilgilenerek hediye takdiminde bulundu.

4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri Ramazan ayı dolayısıyla sadaka kumbaralarını Filistinlilere ulaştırılmak üzere Müftüsü Ali Gülden’e sundular. Öğrencileri tebrik eden Müftü Gülden Kur'an Kursu yönetimi ve öğreticilerine teşekkür etti.