Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden Ramazan Ayı İrşat faaliyetleri kapsamında Çekerek’te bir dizi programa katıldı. İlçe Müftüsü İsmail Çelik'i ziyaret eden Gülden, ilçedeki Din hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Teravih namazını Merkez Tevhid Cami'nde kılan Müftü Ali Gülden namaza yoğun katılım gösteren gençler ile sohbet ederek gençleri tebrik etti.

Namaz öncesi vaaz ve sohbette bulunan Müftü Ali Gülden "Ramazan Ayı ve Ahiret Bilinci" konusuna değindi. Namaz sonrasında ise cemaat ile müsafaha ve sohbet etti.

GENÇLERLE BULUŞTU

Tevhid Cami bünyesindeki Diyanet Gençlik Merkezi'nde Teravih namazını müteakip gençler ile bir araya gelen Müftü Ali Gülden, gençlere İslam’da Mekke, Kudüs, İstanbul üzerinden şehir bilinci ve Kabe ve Mescid-i Aksa bağlamında kutsal mekan bilici üzerine sohbet etti.

KİTAP KAFE'DE DİN GÖREVLİLERİ BULUŞMASI

Müftü Ali Gülden gençler ile buluşmasının akabinde Tevhid Cami'ndeki Kitap Kafe'de Din Görevlileri ile buluştu.

İlçede görev yapan İmam-Hatip ve Müezzin Kayyımlar ile hasbihal eden Müftü Gülden kendisine sorulan güncel sorulara da cevap verdi.

İlçedeki programlarını tamamlayan Müftü Gülden, devam eden din hizmetleri sebebiyle İlçe Müftüsü İsmail Çelik'e teşekkür etti.