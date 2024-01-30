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Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından 2024 yılı ilk mutat personel toplantısı düzenlendi.

İlçe Müftüsü İsa Yaykın başkanlığında yapılan toplantıya şube müdürleri, vaiz, murakıp, din hizmetleri uzmanı, imam hatipler, kuran kursu öğreticileri, müezzin kayyımlar, personeller katıldı.

Toplantı Yeni Cami müezzin kayyımı İdris Şahin’in kuranı kerim tilavetiyle başladı.

Toplantıda Müftülük iş ve işlemleriyle ilgili genel prensipler, hedefler ve hizmetler istişare edildi.

Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, katılım sağlayan tüm personele teşekküre etti.