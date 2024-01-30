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Yozgat merkez Köseyusuflu köyünden gelme, belediyeden emekli merhum Ömer Çamlıbel'in eşi, tanınmış esnaflarımızdan Mustafa Çamlıbel'in annesi Emine Çamlıbel hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi, 31 Ocak Çarşamba günü öğle namazını müteakip Çapanoğlu Büyük Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından merkeze bağlı Köseyusuflu köyündeki aile kabristanına defnedilecek.

İleri Gazetesi ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Çamlıbel ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.