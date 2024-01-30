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Bankalar, özellikle altın, döviz ve kripto para alımı yapan müşterilerini uyararak, kredi kartlarının kullanımının kapatılabileceği konusunda bilgilendirme yapıyor. Bu önlem, konut ve otomobil kredilerine getirilen düzenlemelerin yanı sıra, kredi kartı harcamalarındaki artışın önüne geçmek amacıyla alındı.

Kredi kartı kullanımını azaltma amacıyla yapılan diğer düzenlemeler arasında ise limit ve taksit sayısı düzenlemeleri yer alıyor. Bankalar, enflasyonla mücadele çerçevesinde kredi kartlarının kullanım alanlarını sınırlayarak, müşterilerine uyarılarda bulunuyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bireysel kredi kartı hacmi 19 Ocak 2024 itibarıyla 1 trilyon 172 milyar lira olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu tutar, yüzde 155'lik büyük bir artışı temsil ediyor. Bu artışın önüne geçmek ve enflasyonla mücadele kapsamında harcamaları kontrol altına almak için yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

Bankalar, kredi kartlarının limit artış prosedürlerini zorlaştırdı ve müşteri taleplerine bağlı olarak yapılan artışları kısıtladı. Ayrıca, yurtdışındaki harcamalarda taksit sınırlaması getirildi. Bu önlemlerin ekonomik belgelerde de yer aldığı belirtiliyor.

2024 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kredi kartlarıyla yapılan harcamaların ve nakit çekimlerin taksitlendirme sürelerinin analiz edileceği ve gerekirse ilave tedbirler alınacağı ifade edildi. Aynı zamanda, 2024-2026 Orta Vadeli Programı'nda kredi kartı kullanımlarının uluslararası standartlarda yeniden düzenleneceği vurgulandı.

Son düzenleme çerçevesinde bankalar, kredi kartlarının temel ihtiyaçlar dışında kullanılmasını önlemek için yeni bir uygulamaya geçti. Kart ekstrelerinde müşterilere yapılan uyarıda, "Kredi kartınızla döviz, altın, kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir" denildi.