Akdağmadeni ilçesinde eğitim veren Atatürk İlkokulu’nda öğrencilerin kendilerini özel hissettirecek uygulama hayata geçirildi. Atatürk İlkokulu’nda öğrenciler yönelik ‘öğrenciler odası’ yapıldı.

Öğrencilere özel olan odada ev konforunda müzik köşesi, resim köşesi ve kitap okuma alanları oluşturuldu. Öğrencilerin yaşayarak kalıcı öğrenmeler gerçekleştirebilecekleri ortam hazırlanan sınıfta, Öğrenciler arkadaşlarını ve ailelerini misafir olarak ağırlayabilecek.

Yapılan sınıfta göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür eden İlçe Milli eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, “Günümüz dünyasında değişim çok hızlı yaşanmakta ve koşulları nedeniyle bu değişimden en fazla okullar etkilenmektedir. Okullar birçok bileşenden oluşmakta, paydaşlarının ihtiyaç ve beklentileri sürekli değişmektedir. Okulların; paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılama fonksiyonunun ötesinde, paydaşlarına yön verme ve bir adımda olsa ilerisinde olan sorumluluğu bulunmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz yüzyılı Türk yüzyılı yapma vizyonu çerçevesinde, okullar üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeli, öğrencileri 21. yüzyıl becerileri ile donatmalıdırlar. Bu kapsamda okullardan; düşünen, öğrenen, tartışan, soru soran ve sorgulayan, yaratıcı, üretken ve girişimci insan kaynağını yetiştirmesi beklenmektedir. Bu vizyonda ve bir okulda yöneticiler için müdür, müdür yardımcısı odası, öğretmenler için öğretmenler odası, personel odası bulunurken, okulun temelini oluşturan olmazsa olmazı öğrenciler için neden özel bir oda bulunmuyor?

Düşüncesinden hareketle Atatürk İlkokulu yönetici ve öğretmenlerimiz öğrenciler için öğrencileri sınıf ve sıra monotonluğundan çıkaracak, onların okulu sahiplenebilecekleri, okulu eğlenceli vakit geçirebilecekleri bir yer haline getirecek ve en önemlisi okulda kendilerini özel hissettirecek ‘öğrenciler odası’ adıyla bir alan oluşturup öğrencilerin kullanımına sunarak daha önce benzeri görülmemiş örnek bir uygulamaya imza attılar. Bu özel odada öğrenciler için ev konforunda müzik köşesi, resim köşesi ve kitap okuma alanları oluşturulmuş, öğrencilerin yaparak yaşayarak kalıcı öğrenmeler gerçekleştirebilecekleri bir ortam hazırlanmıştır. Öğrenciler kendileri için oluşturulan bu özel odada keyifle öğrenmelerini gerçekleştirirken arkadaşlarını ve velilerini de burada misafir olarak ağırlayabilmekteler. Başka okullarımıza örnek olabilecek bu güzel uygulama için okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor; kendilerine maddi ve manevi destek veren tüm velilerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.