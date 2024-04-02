İki aday arasındaki oy farkının çok az olduğu bazı il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Kadışehri, Yerköy ve Yenifakılı’da son kararı seçim kurulları verecek.

Kadışehri, Yerköy ve Yenifakılı seçim yarışının son ana kadar baş başa gittiği ilçeler arasındaydı.

Yenifakılı'da seçimi kazanan MHP’li Musa Sarıaslan ile rakibi AK Partili rakibi Cevdet Aslan’ın arasındaki fark 3 oy. 3 oyla seçimi kaybeden AK Partili rakibi Cevdet Aslan itiraz ettiklerini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi Adayı Davut Karadavut’un bin 333 oy aldığı Kadışehri’nde AK Parti Adayı Şabettin Aksoy’a bin 326 oy çıktı. Belediye Başkanlığını kaybeden Aksoy, sonuca itiraz edeceklerini duyurdu.

Yerköy ilçesinde kazanan rakibi MHP’li Oğuzhan Oğuz’dan 80 oy fazla alan AK Partili Fatih Arslan oldu. MHP İlçe Başkanlığı, seçim sonuçlarına itiraz etti. MHP’li yetkililer, Yerköy’deki tüm oyların yeniden sayımını talep etti. İlçe Seçim Kurulu, itirazı değerlendirerek karara bağlayacak.