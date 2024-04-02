Bu yılın rotası içinde Yozgat'ın sınır komşusu olan Sivas da bulunuyor.

Uluslararası ralli raid yarışı TransAnatolia, 13 yıldır yerli ve yabancı birçok sporcu tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu yıl, Rallymaniacs iş birliğiyle Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'dan yarışmacı adaylarıyla buluştu.

Toplantı, TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ve İletişim Koordinatörü Gökhan Başiplikçi'nin de katılımıyla Eindhoven'da gerçekleşti.

Toplantıda, 14. kez düzenlenecek olan yarışın 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği detaylı bir şekilde paylaşılırken, aynı zamanda Avrupa'dan geliş ve gidiş çözümleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Motorsporları dünyasında tanınmış isimlerin de ilgi gösterdiği buluşmada, Dakar Rallisi'nde kamyon kategorisinde iki kez şampiyon olan Gerard de Rooij de yer aldı.

SİVAS’TAN DA GEÇECEK

TransAnatolia yarışı, Mersin'den başlayıp Akdeniz Bölgesi'nde yer alan liman kenti ve Türkiye'nin kapısı konumundaki bir güzergahtan ilerleyerek Kayseri, Sivas, Erzincan'ı geçip Van'da sona erecek.

Yarış, katılımcılarına Türkiye'nin doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle dolu bir yolculuk vadederken, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nin eşsiz manzaralarını keşfetme fırsatı sunacak.