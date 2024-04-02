Kredi kartı borcu olanlar için geri sayım başladı ve yeni düzenlemeler kullanıcıları etkileyecek. Özellikle 1 Nisan tarihi, kredi kartı kullanıcıları için büyük önem taşıyor ve bu durumun birden fazla nedeni bulunuyor.

Bugünlerde kredi kartı olmayan insanların sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Günümüzde hemen hemen her yetişkin, cebinde birden fazla bankanın kredi kartını taşıyor.

Son veriler, kredi kartı borcu olanların risk altında olduğunu gösteriyor. Birçok kişi kredi kartı borcunu ödemekte zorlanıyor ve istatistiklere göre, kredi kartı kullananların çoğunluğu sadece asgari ödemeyi gerçekleştirebiliyor.

Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre, kredi kartı borçlarına yönelik yeni düzenlemeler gündemde. Bu düzenlemeler arasında kredi kartı verilmesinin kısıtlanması ve kullanımının azaltılması öncelikli adımlar arasında bulunuyor.

Eğitim ve sağlık harcamaları dışında, kredi kartına 0 faizle taksitlendirme uygulaması sona erecek. Ancak, vade farkını ödeyerek yine taksitlendirme yapılabilmesi mümkün olacak.

Kredi kartı kullanımını sınırlamak ve borçların ödenmesini teşvik etmek amacıyla asgari ödeme tutarlarında artışa gidilecek. Örneğin, mevcut durumda 40.000 TL limiti olan bir kart için asgari ödeme tutarı yüzde 40 olarak belirleniyor. Bu uygulama genel olarak yaygınlaştırılacak.

Asgari ödeme tutarı, borç miktarının yüzde 40'ı olarak belirlenecek. Yani, örneğin 10.000 TL harcama yapan biri için asgari ödeme tutarı 4.000 TL olacak.

Ödenmeyen kısımlar için yüksek faiz oranları uygulanacak. Bu sayede kullanıcıların kredi kartı kullanımını azaltması ve harcamalarını kısıtlaması hedefleniyor.