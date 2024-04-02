Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen emekli ikramiyeleri, 3 bin lira olarak güncellenmişti. Milyonlarca emekli, sabırsızlıkla beklediği emekli ikramiyelerinin bugün hesaplarına yatırılmasını bekliyor.

Bu yıl yüzde 50 artırılarak 3 bin liraya çıkarılan ikramiyeler, 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına aktarılacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar ile vazife malulleri ve 65 yaş aylığı alanlar da bu ikramiyeden faydalanabilecekler.

Ödeme günleri şu şekilde planlandı: 4A SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara bugün, 19, 20, 21, 22 olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25, 26 olanlara ise 4 Nisan tarihinde ödeme yapılacak.

Dul ve yetim maaşı alanlar, bayram ikramiyesini hisse oranlarına göre alacaklar. Vefat eden sigortalının çocuğu varsa eşine yüzde 50 oranında ödeme yapılacak. Çocuklara ise yetim maaşı olarak yüzde 25 hisse oranında ödeme gerçekleştirilecek. Vefat eden sigortalının çocuğu bulunmuyorsa ödeme yüzde 75'e çıkacaktır.