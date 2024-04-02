Altın fiyatları, güne olumlu bir başlangıç yaparak yükseliş trendini sürdürüyor. Son günlerde rekorlar kıran altın piyasasında, yatırımcılar geleceğe ilişkin beklentilerini gözden geçiriyor. Bugün, 2 Nisan 2024 Salı günü, gram altın ve çeyrek altın fiyatları merak konusu oldu. Güncel verilere göre;

Gram altın 2.464,40 lira

Çeyrek altın 3.827,12 lira

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmesine göre, altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor. Özellikle ons altın fiyatlarında 2.250 doların üzerinde seyir sürüyor. Memiş, ons altında bir balon olduğunu belirterek, tercihini döviz kurlarından ve Euro'dan yana kullandığını ifade etti.

Gram altın için Memiş'in yeni zirve tahmini, 3.500 TL civarında. Şu an için gram altının 2393-2424 lira aralığında seyrettiğini belirten uzman, ekonomik dalgalanmaların kalıcı olmadığını vurguluyor ve altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini öngörüyor.