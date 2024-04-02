Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgatta-cuma-namazi-saat-kacta-1

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgatta-cuma-namazi-saat-kacta-2

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:50     06:16     12:49     16:24     19:13     20:33

Akdağmadeni    04:46     06:12     12:45     16:19     19:08     20:28

Aydıncık             04:48     06:14     12:47     16:22     19:11     20:32

Boğazlıyan         04:50     06:15     12:48     16:22     19:10     20:30

Çandır                 04:49     06:14     12:47     16:21     19:09     20:29

Çayıralan            04:48     06:13     12:46     16:20     19:09     20:28

Çekerek              04:47     06:13     12:47     16:21     19:10     20:31

Kadışehri            04:46     06:12     12:45     16:20     19:09     20:29

Saraykent           04:48     06:13     12:47     16:21     19:10     20:30

Sarıkaya              04:49     06:14     12:47     16:21     19:10     20:30

Şefaatli                04:51    06:17     12:50     16:24     19:13     20:32

Sorgun                04:49     06:15     12:48     16:22     19:11     20:31

Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı mı? Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı mı?

Yenifakılı            04:51     06:16     12:49     16:23     19:11     20:31

Yerköy                04:52     06:18     12:51     16:25     19:14     20:34

Kaynak: Haber Merkezi