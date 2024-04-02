Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:50 06:16 12:49 16:24 19:13 20:33

Akdağmadeni 04:46 06:12 12:45 16:19 19:08 20:28

Aydıncık 04:48 06:14 12:47 16:22 19:11 20:32

Boğazlıyan 04:50 06:15 12:48 16:22 19:10 20:30

Çandır 04:49 06:14 12:47 16:21 19:09 20:29

Çayıralan 04:48 06:13 12:46 16:20 19:09 20:28

Çekerek 04:47 06:13 12:47 16:21 19:10 20:31

Kadışehri 04:46 06:12 12:45 16:20 19:09 20:29

Saraykent 04:48 06:13 12:47 16:21 19:10 20:30

Sarıkaya 04:49 06:14 12:47 16:21 19:10 20:30

Şefaatli 04:51 06:17 12:50 16:24 19:13 20:32

Sorgun 04:49 06:15 12:48 16:22 19:11 20:31

Yenifakılı 04:51 06:16 12:49 16:23 19:11 20:31

Yerköy 04:52 06:18 12:51 16:25 19:14 20:34