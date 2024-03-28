Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Mart'taki yerel seçimler dolayısıyla 1 Nisan'da okulların tatil edileceğini duyurdu. Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen yazıda, eğitim kurumlarının seçmenlerin oy kullanmasına olanak sağlayacak şekilde hazırlanmasının önemine vurgu yapıldı.
Yazıda, seçimlerin yoğunluğu ve oyların sayım işlemlerinin geç saatlere kadar sürmesi sebebiyle, eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim-öğretime hazır hale getirilmesinin zorluğuna dikkat çekildi. Bu sebeple, MEB'e bağlı eğitim kurumlarının 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edileceği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi