Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı Okul ve Kurum Müdürlük personelinin aylık ve ücretlerinin hangi bankadan ödenmesini belirleyecek banka promosyonu anlaşması için 01 Mart 2024 Cuma günü saat 10.00'da ihaleye çıkıldı.

Kapalı Zarf ve Açık Artırma (4734 ve 2886 ya tabii olmayan) usulü ile yapılan ihale Yozgat Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sürmeli Toplantı Salonunda yapıldı.

Yapılan ihale neticesinde; banka promosyon anlaşması 33 bin 750 bin ile en yüksek teklifi veren İş Bankası ile yapılmış olup, anlaşma tarihi 15 Nisan 2024 tarihinde başlayacak, 14 Nisan 2027 tarihinde sona erecek şekilde mutabık kalındı.

Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ve Yozgat İş Bankası Şubesi Müdürü Tolga Acar ile protokol imzalandı.