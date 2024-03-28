Yozgat Şehir Hastanesi, hastaların yanında olmaya devam ediyor.

Şeker hastalarının mağduriyet yaşamaması adına Şehir Hastanesi bir ilke daha imza attı. Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Polikliniği Uzman Dr. Abdülkadir Bozbay tarafından cuma günleri sadece şeker hastalarına yönelik diyabet polikliniği hizmeti verilecek.

Yapılan yeni uygulama hakkında bilgi veren Şehir Hastanesi Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, “Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Polikliniği Uzman Dr. Abdülkadir Bozbay tarafından sadece şeker hastalarının muayene olmasını kolaylaştırmak için her cuma 09.00 ila 12.00 saatleri arasında belirli bir kota dahilinde diyabet polikliniği hizmeti verilecektir. Muayene olmak isteyen vatandaşlarımız 09.00 ila 12.00 saatleri arasında hastanemiz Endokrinoloji ve Metabolizma polikliniğine müracaat etmelidir” şeklinde konuştu.