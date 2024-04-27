Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOLMAZ ECZANESİ

ŞEYHZADE CAD TONUSLU OĞLU İŞHANI NO 10

03542124418

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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYÇIÇEK ECZANESİ

AHISAVI MAH. ISTIKLAL CAD. NO:60/C

03543145050

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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28

03544871695

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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

EMİN ECZANESİ

Çarşı Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bulv. No:6/A

03546451142

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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT

03547161330

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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOYLU ECZANESİ

Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4

03547361066

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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAY ECZANESİ

BAHÇELİEVLER MAH. KILIÇ SOKAK NO:1/A

03544681159

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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B

03543754770

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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5

3543686647

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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YAGMUR ECZANESİ

KAPLICA MAH. BARAN CAD. NO:38/1

03547725555

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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ŞAHİN ECZANESİ

SORGUN DİŞ HASTANESİ KARŞISI - 2 NOLU ASM KARŞISI - FATİH ORTAOKULU KARŞISI AHMET EFENDI MAH. SEHIT M. ÖNDER CAD. NO:12 (SORGUN DİŞ HASTANESİ KARŞISI - 2 NOLU ASM KARŞISI - FATİH ORTAOKULU KARŞISI)

03544151110

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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YENİ ECZANESİ

BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D

03545642518

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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

BANKALAR CAD. NO:1

3546121975

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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

MERKEZ ECZANESİ

ERZURUM MAH. AKÇINAR CAD. NO:13

03545161199

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