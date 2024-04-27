Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.
MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SOLMAZ ECZANESİ
ŞEYHZADE CAD TONUSLU OĞLU İŞHANI NO 10
03542124418
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AYÇIÇEK ECZANESİ
AHISAVI MAH. ISTIKLAL CAD. NO:60/C
03543145050
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
BEŞTAŞ ECZANESİ
YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
03544871695
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
EMİN ECZANESİ
Çarşı Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bulv. No:6/A
03546451142
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SOYLU ECZANESİ
Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4
03547361066
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SARAY ECZANESİ
BAHÇELİEVLER MAH. KILIÇ SOKAK NO:1/A
03544681159
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AKIN ECZANESİ
Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
03543754770
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SARAYKENT ECZANESİ
FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YAGMUR ECZANESİ
KAPLICA MAH. BARAN CAD. NO:38/1
03547725555
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
ŞAHİN ECZANESİ
SORGUN DİŞ HASTANESİ KARŞISI - 2 NOLU ASM KARŞISI - FATİH ORTAOKULU KARŞISI AHMET EFENDI MAH. SEHIT M. ÖNDER CAD. NO:12 (SORGUN DİŞ HASTANESİ KARŞISI - 2 NOLU ASM KARŞISI - FATİH ORTAOKULU KARŞISI)
03544151110
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YENİ ECZANESİ
BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D
03545642518
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YÜCEL ECZANESİ
BANKALAR CAD. NO:1
3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
MERKEZ ECZANESİ
ERZURUM MAH. AKÇINAR CAD. NO:13
03545161199
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