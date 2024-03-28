İşveren en düşük maaş olarak 40 bin TL veriyor ancak ustasını bulamıyor. Çare, yurt dışından usta transfer etmek oluyor.

İşverenler, en düşük maaşı 40 bin TL olarak belirlemelerine rağmen, uygun usta bulma konusunda zorluk çekiyorlar. İnşaat ve benzeri işlerde eleman bulma süreci giderek karmaşık hale geliyor. Şirketler, istedikleri personeli bulamayınca maaş tekliflerini artırıyorlar, ancak bazı mesleklerde hala eleman sıkıntısı devam ediyor.

Firma sahipleri, personel ihtiyaçlarını karşılamak için yurt dışından ustaları transfer etmekte çareyi buluyorlar. Ancak en büyük talep gören pozisyon, döner ustası olması herkesi şaşırtıyor. Restoran sahipleri, döner ustası bulmakta zorlandıklarını dile getiriyorlar.

Bir işletme sahibi, piyasada ustaların bulunmasının neredeyse imkansız olduğunu belirtti. Bir döner ustası ise, alttan gelen genç elemanların olmadığını ve bu nedenle döner ustası eksikliği yaşandığını ifade etti. Bu durumda, döner ustalığı gibi istenmeyen meslekler için bile asgari maaş talebi 40 bin TL seviyesinde.

Bazı işletmeler, eleman bulma sorununa çözüm olarak yurt dışından eleman getirme yoluna gidiyorlar. Bir işletme sahibi, döner ustası ihtiyacını karşılamak için Özbekistan'dan özel olarak eleman getirdiklerini ve bu elemanın 6 yıldır döner ustası olarak çalıştığını belirtti.

İkinci en çok aranan pozisyon ise "protez tırnak uzmanı" oluyor. Güzellik Uzmanları Odası Başkanı Ayşe Aydın, personel bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını ve bu alanda personel sayısının oldukça az olduğunu belirtti. Bu pozisyon için talep edilen asgari maaş 39 bin TL seviyesinde.

Elektrik ustaları da en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. Ancak, bu ustaları bulmak işverenleri zorluyor, ve bu pozisyon için talep edilen maaş 35 ila 40 bin TL arasında değişiyor.