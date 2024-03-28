İl ve ilçe merkezlerinin dışında kalan bölgelerdeki sandık kurulu başkanlarına ise malzemelerin yarın teslim edilmesi planlanıyor.

72 BİN 61 SEÇMEN OY KULLANACAK

Yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Yozgat'ta merkezde toplam 18 aday yarışacak. Yozgat merkezde 276 sandık kurulacak ve 72 bin 61 seçmen oy kullanacak. Bu seçimde, Yozgat genelinde 14 belediye başkanı ile 22 belde belediye başkanı belirlenecek.

SEÇİM ARAÇ GEREÇLERİ HAZIR

Seçim sürecinde kullanılacak olan araç ve gereçleri içeren malzeme torbaları, sandık kurulu başkanlarına teslim edilmek üzere hazır hale getirildi. Köylerden, mahallelerden ve beldelerden sandık kurulu başkanlarına yarın malzeme torbaları teslim edilecek. Ayrıca, seçim görevlilerinin eğitimleri de tamamlanma aşamasına geldi.

Ayrıca, tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlüler için kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltma işlemi de yarın tamamlanacak.

Seçim günü sabahı, il ve ilçe merkezlerindeki seçim kurulu başkanlıkları tarafından belirlenen saatte malzeme torbaları görevlendirilen bina sorumlularına teslim edilecek. Bina sorumluları, bu malzeme torbalarını sandık çevrelerine götürerek, sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim edecekler. Bina sorumluları belirlenmemiş bölgelerde ise malzeme torbaları, oy verme günü ilçe seçim kurulu başkanlıkları tarafından sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.