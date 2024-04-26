Bilal Şahin Cami'nde yapılan toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek Yozgat genelindeki hacı adaylarının kafile başkanları ve din görevlileri ile tanışmaları sağlandı.

Toplantıda kutsal beldelere gidecek hacı adaylarına hitap eden Müftü Ali Gülden, "Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, dilleri ve ırkları farklı olan Müslümanlarla aynı amaç doğrultusunda bir araya geleceksiniz. Hac insanın kendi dünyasına, mahşere ebedi aleme, tarihe, kardeşlerine ve Rabbine yolculuktur. Takva dışında kimsenin kimseye bir üstünlüğü olmadığı şuuruna varacak, Allah’ın huzurunda mal, mülk, makam, mevki gibi farklılıkların önemsiz olduğunu ve bütün Müslümanların eşit olduğunu hissedeceksiniz. Giyeceğiniz beyaz ihramlarla ölümü hatırlayacak, ölmeden önce tövbe etme fırsatını yakalayacaksınız. Arafat sonrası müzdelife ve devamında mahşerin provasını yaşayacak sızınız. Hac, kişinin kendisini affettirme mekanıdır. Kendimizi orada affettirelim. Kabe-i Muazzama’da bütün insanlık için dua edelim. Rabbim sizi ve bütün hacılarımızı huzur ve afiyetle gidip gelmeyi ve mebrur olan bir hac görevi yapmayı nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

Yozgat İl Müftülüğünce 2024 yılı hacı adaylarına yönelik 29-30 Nisan tarihlerinde eğitim semineri düzenlenecek. Seminere tüm hacı adaylarının katılmaları bekleniyor. Hac Yolcuları Eğitim Seminerleri İlçe Müftülüklerince de gerçekleştirilecek.