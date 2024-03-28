Milyonlarca hastayı doğrudan etkileyen bir karar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. SGK, mide ilaçlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yaparak, hastalarda farklı etken maddelere ve eşdeğer olmayan gruplara ait olan 6 mide ilacından birinin reçetede bulunması durumunda, diğerini ödememe kararı aldı.

Bu düzenleme, farklı etken maddelere sahip ve birbirleriyle eşdeğer olmayan 6 grup mide ilacını kapsıyor. Eczacılar, bu uygulamanın toplamda 132 mide ilacını etkileyeceğini vurgulayarak, hastaların mağdur olacağı endişesini dile getiriyorlar.

27 Mart 2023 tarihinden itibaren, tüm mide ilaçları (proton pompası inhibitörü-PPİ), SGK tarafından eşdeğer olarak kabul edildi ve Medula Sistemi buna göre güncellendi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, bu yeni düzenlemenin hastaları mağdur edeceğini ifade ederek, "Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, deksrabeprazol, rabeprazol ve pantoprozol gibi etken maddelere sahip ilaçlar aynı reçetede bulunamayacak, bulunsa bile ödenmeyecek.

Eğer hastanın elinde bu gruplardan herhangi bir ilaç varsa, başka bir etken madde içerse bile ödenmeyecek" şeklinde konuştu.

Saydan ayrıca, bu uygulamanın duyurulmadan hayata geçirilmiş olmasından dolayı endişe duyduklarını belirterek, "Mide ilaçları günlük yaşamda sıkça kullanılan ilaçlardır. Eczanelerimize gelen hastalara, bu uygulama nedeniyle ilacın ödenmeyeceğini üzücü bir şekilde bildirmek zorunda kalacağız" dedi.