Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ile birlikte ziyaret eden Vali Özkan, Belediye Başkanı Arslan ve Meclis Başkanı Ünal’a görevlerinde başarı diledi.

Vali Özkan, “Belediye Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanımızı tebrik ediyorum. Görev yapacakları süre içerisinde kendilerine başarılar diliyorum. İlimiz için hayırlı hizmetlerde bulunmalarını temenni ediyorum” dedi.