Yeni eğitim ve öğretim yılı, resmi olarak 11 Eylül 2023 tarihinde başladı. Birinci sınıftan 12. sınıfa kadar milyonlarca öğrenci için ilk ders zili çaldı. Öğrenciler, üç aylık yaz tatilinin ardından okullarına coşkuyla döndü.

Okulların açılmasıyla birlikte, öğrenciler ara tatil günlerini ve tatil dönemlerini merak etmeye başladı. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı tatil planlaması önceden belirlendi. İlk ara tatil, 10 Kasım'da başlayacak ve öğrencilere iki aylık serüvenin ardından bir haftalık tatil fırsatı sunacak.

İlk dönem, 19 Ocak 2024 tarihinde sona erecek ve milyonlarca öğrenci 19 Ocak'ta karne heyecanı yaşayacak. Okullar, 5 Şubat 2024'te yeniden açılacak ve ikinci ara tatil 5 Nisan 2024 Cuma günü başlayacak. Bir yıllık eğitim süresi 2024 yılının haziran ayında tamamlanarak yaz tatiline girilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen bu tatil planlaması, öğrenciler ve aileleri için önemli bir referans noktası olacak. 2023-2024 eğitim yılı, öğrencilerin eğitim ve tatil dönemlerini düzenli bir şekilde takip etmelerine yardımcı olacak. (Haber Merkezi)