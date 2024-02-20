Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) öğretmen ve öğrencilere müjde geldi. Okullar 3 gün tatil edilecek. Öğrenciler ve öğretmenler bu tarihte derslere ara verecek. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen ve öğrencilere yönelik sevindirici bir duyuru yaparak okullarda 3 günlük tatil kararı aldı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen, 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde derslere ara vererek kısa bir tatilin keyfini çıkaracak.

1 NİSAN PAZARTESİ TATİL Mİ?

MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin hemen ardından okulların düzenlenmesi ve hazırlıkların tamamlanması amacıyla 1 Nisan Pazartesi günü tatil edilecek. Bu karar, öğrencilerin ve öğretmenlerin biraz soluklanmalarına olanak tanıyacak.

Ancak, üniversite öğrencilerini etkilemeyecek olan bu tatil kararı, 1 Nisan Pazartesi günü üniversitelerin normal programlarına devam edeceği anlamına geliyor. Üniversite öğrencileri, seçim tatilinden etkilenmeyecek ve derslere devam edecekler.