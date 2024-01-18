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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler için hazırlanan önlükler Saraykent ilçesinde dağıtılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler için hazırlanan önlüklerin dağıtımına başlandı. Bakanlık daha önce yaptığı kamuoyu araştırmasına göre 900 bini aşkın öğretmen önlük giymek istediğini ve Milli Eğitim Bakanlığına beden ölçülerini bildirmişti. Bu kapsamda bakanlık S, M, L, XL, XXL beden ölçülerinde önlükler okullara gönderilmeye başlandı.

Saraykent ilçesinde de öğretmenlere önlükleri dağıtılmaya başlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan konu ile ilgili olarak, "Bakanlığımız gerçekten çok güzel bir uygulama başlattı. Türkiye genelinde 900 bini aşkın öğretmenimiz önlük giymek istediğini beyan etti. Bakanlığımız da harekete geçerek önlükleri bedenlere göre hazırlayıp gönderdi. Bu uygulamanın çok yerinde bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Uygulama nedeniyle bakanlığımıza teşekkür ediyor, öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.