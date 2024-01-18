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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'a, TKDK tarafından desteklenen işletmeler ve verilen hibeler hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker'in sunumunda, süt, kırmızı et ve kanatlı yatırımları, et ve süt işleme ile pazarlama projeleri, meyve-sebze depolama ve paketleme, su ürünleri, arıcılık, tıbbi-aromatik bitkiler, seracılık, yerel ürünler, zanaatkarlık, kırsal turizm, yenilebilir enerji gibi çeşitli konular ele alındı.

Türker, IPARD hibelerinde kadın ve genç girişimcilere yönelik pozitif ayrımcılık yapıldığını vurgulayarak, toplam 867 projeye 541,30 milyon lira hibe sağlandığını belirtti. Bu desteklerin 430,20 milyon lirasının projeleri yürütenlere ödendiğini, kalan 111,10 milyon liranın ise ödeme sürecinde olduğunu ifade etti.

Vali Özkan, Yozgat'a ve yatırımcılara sağlanan destek ve hibeler için Türker'e teşekkür etti.